五年級同學會集愛心 捐鞋子贈尿布
一群同屬五年級的地方仕紳所組成的「五年級同學會」，媒合新北市雙和地區的社團、企業、宮廟等社會資源，今天捐贈300張鞋子兌換券及386包尿布，給新北市「實物銀行」。
副市長侯友宜代表接受時表示，將轉贈給300名弱勢兒少及家庭，其中包含100名原住民。「五年級同學會」連續5年連結相關資源，共同募集愛心幫助弱勢家庭，令人敬佩。
弱勢家庭的孩子，因經濟因素，只能每天穿同一雙鞋子上學。「五年級同學會」會長、律師郭緯中表示，對弱勢家庭來說，鞋子及尿布是每天的必需品，希望能透過實質捐贈幫助他們，讓他們可以帶著希望與愛，迎向新年。
「五年級同學會」財務長李珮媜表示，捐贈的鞋子每雙市價將近新台幣2000至2480元間，這次，希望能幫助弱勢孩子，其中，100雙經由市議員宋雨蓁媒合，將送給原住民的孩童。 1051227
(中央社)
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