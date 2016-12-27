韓執政黨反朴派組新黨 希望潘基文加入

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南韓執政保守黨今天正式分裂，部分黨員不滿受醜聞重擊的總統朴槿惠，宣布將成立新政黨，其中1名主要成員表示希望將卸任的聯合國秘書長潘基文能加入他們陣營。

法新社與路透社報導，與南韓總統朴槿惠同屬新世界黨的29名國會議員今天正式宣布退黨，他們先前也支持國會針對以權牟私醜聞，對朴槿惠的彈劾行動，彈劾案在12月9日以壓倒性結果通過。

他們的脫黨使新世界黨在國會300個席次中，所佔席次降為99席。

這些異議叛黨議員，在聲明中譴責執政黨為朴槿惠辯護的行為，並稱她為「史上最嚴重」違憲者。

他們說：「我們的脫黨將撥亂反正，把我國這次彈劾總統的悲劇性事件，翻轉成民主發展的契機。」

可能參選總統的新黨派成員劉承旼告訴SBS電視台：「我們希望秘書長潘基文加入『改革保守新黨』，如果他加入，我們會進行公正的黨內初選。」

南韓民意調查機構Realmeter昨天發布的總統民調結果顯示，潘基文獲23.3%回應者支持，位居第1，以些微差距領先自由派民主黨文在寅的23.1%支持率。

潘基文並未宣布角逐總統職位的意向，僅表示他的聯合國祕書長職務在本月任期屆滿後，將獻身於南韓。

南韓下屆總統大選原訂於明年12月，但若憲法法院法官批准總統彈劾案，朴槿惠將永久卸除職務，總統大選必須在60天內舉行，這意味著選舉最快可能在3月底進行。（譯者：中央社廖禹揚）1051227

(中央社)