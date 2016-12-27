日撲殺9萬隻雞 阻禽流感蔓延

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日本官員透露，日本今天開始撲殺9萬隻雞，以控制另一波高感染性禽流感的疫情。

這意味日本這一季採取7次大規模撲殺行動，共殺了超過百萬隻家禽。日本全國多座家禽農場發現H5型禽流感病毒後，日本官員就展開防疫作戰，以阻止疫情蔓延。

日本官員說，日本西南部熊本縣（Kumamoto）南關町（Nankan）一個養雞場驗出H5型禽流感病毒後，今天開始撲殺9.3萬隻雞。

熊本縣官員向記者說：「撲殺行動可望在24小時內完成。」他並透露有近400名官員已前往當地處理相關事宜。

日本今冬11月首次爆發禽流感疫情，北部的青森縣（Aomori）為此撲殺1.8萬隻鴨。

其後日本各地陸續爆發禽流感疫情，從北海道到西南部的九州， 一一淪陷。

日本農業部說，待今天的撲殺行動結束後，今冬為阻止疫情蔓延，累計撲殺107萬隻禽鳥。1051227

(中央社)