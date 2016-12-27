明年元旦起 蛇毒血清健保價漲1.2倍

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衛福部今表示，明年元旦起，蛇毒血清的價格將從每瓶新台幣7900元漲到1萬7452元，漲幅約1.2倍，疾管署表示，血清將由健保買單，不會造成民眾負擔。

台灣每年約有千人遭蛇咬，平均每人使用2至3瓶蛇毒血清，但因有血清可用，很少有導致死亡或重殘的病例出現。

疾管署副署長莊人祥今天表示，過去的血清疫苗中心因老舊，無法符合PIC/S GMP（國際醫藥品稽查協約組織）認證，今年已將蛇毒血清的製作工作移交給國家衛生研究院，提升工廠規格連帶反應到成本，蛇毒血清每瓶價格將由7900元調漲為1萬7452元。

不過，莊人祥指出，蛇毒血清是由健保全額給付，民眾不必額外負擔，同時呼籲民眾，一旦被蛇咬千萬要記清毒蛇模樣，加快治療速度。1051227

(中央社)