綠委轉述：總統說改革起頭難 明年轉好
總統蔡英文今天與民進黨立委餐敘，與會立委會後說，總統表示改革開始很難做，明年5、6月會慢慢變好。
蔡總統分批與民進黨立委便當會，中午在總統府與立委一塊吃滷肉飯，與會立委包括民進黨團總召柯建銘，黨團書記長劉世芳、立委管碧玲、羅致政、鄭寶清、林淑芬、姚文智、林岱樺、張廖萬堅、許智傑、邱志偉、鄭運鵬、陳賴素美、鍾佳濱等人，與會者轉述，餐敘氣氛不錯。
羅致政會後受訪表示，總統主要聽取立委對於中央政策與地方建設的看法，總統坦言，自己要管的事情很多，立委們可以主動與各部會協調、向行政院長反映。
傳出會中柯建銘與林淑芬因廢物清理法部分條文修正草案，兩人意見不同？羅致政說，兩人針對爐渣問題有些討論，只是比較大聲而已，沒有口角，後來，總統說「大家開始吃飯」，氣氛蠻不錯。
曾擔任國營事業單位董事長的立委鄭寶清提出3點建議，他向總統說，國營事業單位表現不錯，應公布經營績效接受外界檢驗；國營事業成本控制應下降3%，估算國家可因此減少新台幣600億元支出，擠出財源做為長照政策之用；大量放寬年終獎金高低比，打破齊頭式平等。
與會立委表示，餐敘內容還包括教育問題、少子化、新南向政策等問題，區域立委反映地方建設的問題。1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。