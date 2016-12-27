從柏林走到敘利亞 和平人士籲終結戰火

數百名和平運動人士將展開長達數個月的示威遊行，從柏林步行1800英里（約2900公里）到戰火肆虐的敘利亞，以敦促各方終結敘利亞戰事。

美聯社和英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，參與「阿勒坡公民遊行」的人士今天攜帶白色旗幟，頂著寒冷的狂風，從柏林丹波霍夫舊機場（Tempelhof Airport）出發。

籌辦人員表示，他們預定每天步行約20公里，以大約3個月的時間行經德國、捷克、奧地利、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、塞爾維亞、馬其頓、希臘和土耳其。若干人士將參與其中一段路程，其他人則在沿途受邀加入，參與遊行的民眾必須自備睡袋與糧食。

參與人士希望至少可以抵達土耳其與敘利亞邊界，甚至抵達戰火激烈、充滿苦難的敘國北部大城阿勒坡。

他們在網站中寫道：「已經到了採取行動的時候了。我們已受夠在臉書上點擊悲傷或受到極度驚嚇的臉龐，然後留言『真是嚇人』。」

從敘利亞移居德國的艾爾吉（Jaber Zaher Alger）說：「這場遊行和這裡的人們展現出人道精神，我也希望能有所貢獻。世界上的其他人必須知道敘利亞的情勢非常惡劣。」（譯者：中央社劉文瑜）1051227

(中央社)