Lamigo桃猿年度體檢 傷兵穩定恢復
職棒Lamigo桃猿隊明年1月14日第一階段春訓，今天在壢新醫院年度體檢，傷兵藍寅倫、郭嚴文、朱俊祥、詹智堯等經過檢查，都穩定恢復中。
休季期間沒有比賽，但選手自覺高，維持自主訓練，野手余德龍在收假前後的身體指數幾乎一模一樣。
投手王溢正怕針頭的毛病依舊，防護員表示，每個人身體強度都不錯，但每次抽血和打針，檢查室就一定會傳出陣陣驚呼和憋笑。
桃猿隊去年的健康檢查開始，壢新醫院就加入了功能醫學能量代謝檢測，以粒線體的工作效能來預期運動表現，透過神經傳導物質了解運動心理質量，還可以檢出毒素負荷狀況。
壢新醫院運動醫學中心醫師林頌凱表示，「功能醫學能量代謝檢測技術是特別為Lamigo選手量身定做，從去年開始就持續追蹤，今年還特別為球隊施打流感疫苗，全力協助球隊健康開季。」1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。