9旬陸夫妻病床上手牽手照 網友都哭了
中國大陸微博今天瘋傳一張躺在病床上的9旬老爺爺，在醫護人員幫忙推老奶奶病床靠在一起後，兩人手牽手的照片。許多大陸網友都不由自主地哭了，貼文說，「這才是愛情！」
這則搭配上述牽手照，以「牽了手的手 來生還要一起走」為標題的微博貼文，近來感動了許多大陸網友。
貼文說，寧波92歲的馮爺爺因多重器官衰竭，他自知時日無多，希望能見住同一醫院的老伴最後一面。但兩人都無法行動，相見成了奢望。
醫院破例讓醫護人員推著奶奶的病床來到爺爺的病房，奶奶緊緊拉起丈夫的手說，「我會照顧好自己的。等我好了，我就去找你。」
這則貼文下了註解「執子之手，與子偕老」。
許多網友紛紛貼文說，「第一次因為一張照片眼淚不由自主得出來了」、「這約定，才是真的，執子之手與子偕老啊！」「這才是愛情！」「想起了爺爺走時奶奶悄悄抹眼淚」。1051227
(中央社)
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