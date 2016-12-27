馬公觀音亭捐油米助弱勢

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馬公三大公廟之一「觀音亭」，今天慨捐白米和沙拉油4等民生物資，由市公所轉贈給馬公市439戶低收入戶，讓弱勢市民也能平安過好年。

馬公觀音亭今天捐贈白米460包及沙拉油439瓶等物資，由市長葉竹林代表接受，並致贈感謝狀，由副主任委員林松得代表受贈，感謝觀世音慈悲照顧弱勢，將由馬公市社會課及各里辦公處協助發送至低收戶家中。1051227

(中央社)