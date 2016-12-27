淡海輕軌列車亮相 大片窗瀏覽美景

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新北市「淡海輕軌」工程進度已完成近5成，全台第一列跨國合作，從設計、製造到測試都在台灣完成的輕軌列車，已運抵淡水，後續將配合現場工程進度，準備進行線上運行測試。

新北市副市長李四川表示，第一輛由台灣國家團隊生產的淡海輕軌列車完工，象徵台灣未來在軌道運輸產業上，將與世界各國共同競爭，不僅是台灣的驕傲，也是輕軌工業重要的里程碑。

目前，淡海輕軌第一期工程進度已將近5成，後續列車將開始進行靜態測試，及性能調整等作業，並配合全線號誌及通訊系統測試，為107年底完工的目標，做好準備。

儘管淡海輕軌還要兩年才要通車，列車通電移動至淡海新市鎮站旁時，仍吸引許多關心的民眾與捷運迷拍照。列車經整理開放民眾上車參觀，特別邀捷運與軌道愛好者，近距離與列車面對面。

淡海輕軌列車由台灣車輛公司與德國福伊特公司（Voith Engineering Service）跨國合作，從設計、製造到測試，全車在台灣完成。

車輛外型以海為意象的流線型設計，車身彩繪的水藍色代表淡水河清流，白色象徵水面映射之日光，兩者交界處的漸層，比喻淡水河面波光粼粼，穿插一絲綠意，象徵觀音山倒影。大型的觀景車窗，可以瀏覽淡水美景。

新北市府捷運局今天表示，淡海輕軌列車也是全國第一輛全車使用LED燈具的軌道車輛。為讓國內輕軌系統朝向單純化、本土化，降低建置、營運及維修成本，淡海輕軌以「全生命週期」概念，從興建、營運到後續維修，都追求成本最佳化。

新北市府捷運工程局長趙紹廉表示，淡海輕軌第一期統包工程，包括綠山線自紅樹林站到崁頂站共11站，以及藍海線的台北海洋學院站、沙崙站及淡水漁人碼頭站等3站，全長9.55公里，設14個車站，1個機廠。

工程預計明年8月淡海輕軌全部15列車將陸續完工交車，107年底完工，完工營運後，淡水地區上、下班時間長期塞車的狀況可望紓緩。1051227

(中央社)