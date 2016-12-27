穿中華隊服裝練一天 吳念庭：感覺很棒

旅日球員吳念庭。（資料照，葉姵妤攝）

效力於日職西武獅的旅日球員吳念庭，今天(27日)獲邀擔任Mazda台日高中棒球菁英對抗賽開球嘉賓，他笑說，為了自己的開球初體驗，上午特別到斗六隨經典賽中華隊練球一天。

西武隊游擊手吳念庭原本被列入經典賽中華隊50人名單中，但總教練郭泰源赴日觀察他的表現後，認為他還無法應付經典賽這樣高張力的賽事，因此被移出名單中，無緣參賽。然而他獲邀在今晚為在台中進行的台日青棒賽開球，他也為此先做準備。

中華隊今天在斗六練球，吳念庭跟著一起練，他說：「為了開球先去傳接球，也順便練一下。」而且身上穿的也是中華隊風衣和短褲，他笑說：「借了一件，沒有穿過，穿著的感覺很棒。」只是他在晚間到比賽現場後才知道自己是擔任開球打者而非投手。

吳念庭日職新人年就在球季後段站上西武先發游擊手位置，秋訓結束後返台僅2周，1月3日又要回到日本備戰新球季，先和球隊賢拜淺村榮斗一同自主訓練，他提到：「我上一軍後他(淺村榮斗)照顧我滿多的，他邀我一起自主訓練，我也馬上就答應了，感覺跟他一起練應該滿累的，可是也很珍貴。」

西武將在2月1日起展開春訓，吳念庭說：「春訓對自己來說很重要，希望能在那之前把自己準備到百分百。」屆時吳念庭會隨一軍或二軍春訓？球隊預計在1月中公佈，對此吳念庭坦言「當然很緊張」，希望能如願被排在一軍春訓。

(中時電子報)