薛仕凌首度演男一　 北原山貓、萌寵甜心爭相「撲倒」

《志明與春嬌》新戲首映會。（林淑娟攝）

《志明與春嬌》新戲首映會。（林淑娟攝）

演歌雙棲的北原山貓吳廷宏飾演一隻可愛老黑狗。（林淑娟攝）

大嘴巴解散後團員各自單飛，薛仕凌首度挑大樑演男一，在CHOCO TV新劇《志明與春嬌》飾演可以跟動物溝通的志明，萌寵甜心方語昕、演歌雙棲的北原山貓吳廷宏則飾演劇中兩隻狗，且兩人都有像狗一樣朝喜歡的人飛撲的戲份，飾演老狗、還必須用韓文大喊「我愛你」的吳廷宏笑說，一開始的確尷尬，最後是把仕凌想成他兒子，在NG多次後才終於拍成功，他還質問導演：「老人家跳到一個大男人身上，這樣能看嗎？！」

CHOCO TV新劇《志明與春嬌》27日舉辦新戲首映記者會，仕凌回憶與方語昕首次見面的第一場戲就被熱情猛撲，對方還整個人掛在他身上，方語昕哀怨表示，原本導演保證會提供木箱，但一開拍就拿走木箱，讓狂奔、猛撲跳上仕凌的她撲到腳軟，戲稱「根本是肌力訓練！

該劇主要演員家裡都有養各類寵物，南部長大的仕凌說，他成長過程一直習慣家裡有各種動物，除了貓、狗、豬、鴿子、鸚鵡、還有果子狸，現在也養一隻紅貴賓。方語昕現在也養一對虎皮鸚鵡，還會跟她搶食。吳子霏最特別，因為她飼養了少見的寵物，是隻能長到120公斤重，90公分長的蘇卡達象龜，她說象龜很有療癒效果，她很希望30年後還能帥氣遛龜，但牠現在只有兩、三個月大，要長到90公分至少要30年！

仕凌日前坦承與圈外OL女友交往近4年，但他說目前還沒有結婚計劃，不會為結而結，或刻意去改變現有的舒服的相處狀態。過去大嘴巴時期到了年終常有商演、尾牙，單飛的第一年，則完全沒有接尾牙演出，未來會先以戲劇、寫歌創作為主。

(中時)