薛仕凌首度演男一 北原山貓、萌寵甜心爭相「撲倒」
大嘴巴解散後團員各自單飛，薛仕凌首度挑大樑演男一，在CHOCO TV新劇《志明與春嬌》飾演可以跟動物溝通的志明，萌寵甜心方語昕、演歌雙棲的北原山貓吳廷宏則飾演劇中兩隻狗，且兩人都有像狗一樣朝喜歡的人飛撲的戲份，飾演老狗、還必須用韓文大喊「我愛你」的吳廷宏笑說，一開始的確尷尬，最後是把仕凌想成他兒子，在NG多次後才終於拍成功，他還質問導演：「老人家跳到一個大男人身上，這樣能看嗎？！」
CHOCO TV新劇《志明與春嬌》27日舉辦新戲首映記者會，仕凌回憶與方語昕首次見面的第一場戲就被熱情猛撲，對方還整個人掛在他身上，方語昕哀怨表示，原本導演保證會提供木箱，但一開拍就拿走木箱，讓狂奔、猛撲跳上仕凌的她撲到腳軟，戲稱「根本是肌力訓練！
該劇主要演員家裡都有養各類寵物，南部長大的仕凌說，他成長過程一直習慣家裡有各種動物，除了貓、狗、豬、鴿子、鸚鵡、還有果子狸，現在也養一隻紅貴賓。方語昕現在也養一對虎皮鸚鵡，還會跟她搶食。吳子霏最特別，因為她飼養了少見的寵物，是隻能長到120公斤重，90公分長的蘇卡達象龜，她說象龜很有療癒效果，她很希望30年後還能帥氣遛龜，但牠現在只有兩、三個月大，要長到90公分至少要30年！
仕凌日前坦承與圈外OL女友交往近4年，但他說目前還沒有結婚計劃，不會為結而結，或刻意去改變現有的舒服的相處狀態。過去大嘴巴時期到了年終常有商演、尾牙，單飛的第一年，則完全沒有接尾牙演出，未來會先以戲劇、寫歌創作為主。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。