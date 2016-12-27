法國39歲前經長選總統 頗具黑馬之姿
法國前經濟部長馬克宏正為明年總統大選投入競選活動，並陸續揭露政見方向。根據過去各項民調，前總理費雍勝選的可能性較大，但近期調查顯示，馬克宏也頗具黑馬之姿。
民調機構Odoxa接受法國新聞電台（France Info）委託，公布一份民調結果，顯示有55%的民眾認為，39歲的馬克宏（Emmanuel Macron）會成為比費雍（Francois Fillon）更好的總統。
費雍是右派共和黨（LR）推出的總統參選人，一般認為，他於明年5月總統大選中勝出的可能性最大，他的主要競爭對手將是極右派民族陣線主席瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）。
但從這份民調看來，走中間路線的馬克宏也頗有黑馬之姿，而且在近期BFMTV電視台委託Elabe-L’Opinion機構所做的調查中，馬克宏獲選為2016年度政治人物，票數也領先費雍。
馬克宏近日寄發一份文件給他所創的「起步走！」（En Marche!）運動的11萬5000名支持者，揭露他的政見雛形。
費加洛報（Le Figaro）報導，在就業問題上，馬克宏提出創設一個「真正的就業和訓練公共服務」，讓失業者和貧窮勞工更能獲益；他傾向維持現行35小時工時制，但可讓企業執行時更有彈性，例如依照企業規模和經營狀況、員工年齡和勞役程度的條件，開放雙方協議增加工時。
在經濟方面，馬克宏主張鼓勵私人多多投資創新服務領域，檢討稅務架構以讓企業更易取得所需資金，還要有更持久的新措施取代現行的競爭與就業稅抵免措施（CICE）。
根據報導，馬克宏主張取消勞工從薪資中提撥疾病和失業補助金，也就是讓勞工手中能花的錢增加，提高他們的購買力。
他還提議設置一筆歐元區預算，用於公共投資、幫助貧窮地區和「因應一些危機」，也因此將有必要新設一名歐元區財務部長。1051227
(中央社)
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