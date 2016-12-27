淡水11度今年入冬最低溫 越晚越冷

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中央氣象局表示，27日東北季風增強，各地氣溫明顯下降。（圖／中央社）

東北季風發威，今（27）日下午6時6分淡水測站出現攝氏11.0度低溫，是今年入冬以來最冷的紀錄，新屋低溫探12.1度，基隆和新竹分別都只有13.0度。

根據中央社報導，淡水今天下午4時52分測站出現攝氏11.9度低溫，打破今年入冬以來最冷紀錄，氣象局說，今晚到明晨是最冷的時候，高山有機會下雪。到了下午6時6分淡水測站則出現攝氏11.0度低溫。

東北季風發威，今天下午已經有多個測站出現低溫，基隆13.0、新竹13.2、新屋12.9度也都各自刷新該測站今年最低溫紀錄。

中央氣象局表示，這波東北季風強度接近大陸冷氣團，今晚到明天清晨將是威力最強的時候，3000公尺以上高山有機會下雪，提醒民眾注意保暖。

(集團連線報導)