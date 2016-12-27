看好自由行市場 國際本土飯店遍地開花

2016年許多國際飯店品牌陸續進駐台灣市場，雅樂軒中山館開幕第一年平均住房率達8成，明年元旦北投館也將試營運，自由行市場活絡。

台灣去年成為千萬觀光大國，今年更是提早達標，11日就迎接第1000萬名國際觀光客，日、韓、港、澳和東南亞自由行旅客持續正成長。

看好台灣自由行觀光潛力，過去幾年國際品牌陸續打進台灣市場，細數過去一年，有小W飯店之稱雅樂軒落腳中山區，第2間分館也將在明年1月在北投試營運；萬豪集團旗下的萬豪和六福萬怡酒店也分別在大直和南港開幕。

對此，台北中山雅樂軒表示，過去一年旅客穩定成長，目前平均住房率已經達8成，平均每晚價格落在新台幣4600至4800元，深受許多小資族或是年輕人的喜愛。

中山雅樂軒為慶祝滿週年推出優惠，即日起至1月2日前預訂，就可以每人2017元的價格，於明年1月2日至31日期間入住原價1萬3000元的快活樂窩房型，每日限量5間，至於即將試營運的北投館也有每晚3600元起的試營運優惠。

另外，南港六福萬怡酒店回顧過去一年，首年住房率達6成，其中國外觀光客達8成，在高鐵南港站營運後更是帶進人潮，業者分析，三鐵共構是最受國際觀光客歡迎的主因。

不只國際品牌進入台灣市場，本土飯店也如雨後春筍般開幕，富邦集團投資的富藝旅台北大安今年8月開幕，12月已經獲得2016年台北市老屋新生大獎。

富邦旅管副總經理黃絢霞表示，許多國際旅客是藉由飯店特色與氛圍進而認識台北，富藝旅台北大安不僅是將老屋重新改造，更是將在地生活與文化注入於建築中，而業者也推出3天2夜輕旅行專案，連續入住2晚，每晚2250元起。1051227

(中央社)