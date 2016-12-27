投誠南韓的北韓公使：金正恩不會棄核
今年投奔南韓的北韓駐英國公使太永浩今天在首爾強調，只要金正恩在位，北韓就不會放棄發展核武。
太永浩說，就算給北韓1兆美元、甚至是10兆美元，北韓也不會放棄核武。他強調，金正恩主導核開發不是錢的問題，金正恩政權可以和核武器劃等號。
南韓「聯合新聞通訊社」引述太永浩的話說，金正恩政權制定韓美兩國忙於換屆無暇對北韓動武的2017年前，完成了核開發的目標，打算在獲得擁核國家地位後，與韓美兩國新政府開展新的對話。北韓將打破韓美兩國政府一向堅持的「無核化對話」模式，將要求韓美解除對北韓制裁、停止聯合軍演，讓國際社會承認北韓的擁核國地位。
報導指出，太永浩還說，北韓在金日成、金正日執政時也沒有停止過核開發，不過金正日執政時，北韓打著「朝鮮半島無核化」的幌子秘密發展核武。
太永浩說，金正恩公開宣佈把核開發與經濟發展並行做為勞動黨政策，其實與經濟發展並行是欺騙世界和北韓民眾的把戲，實際上是優先發展核武。
太永浩將從明年1月開始在南韓國家安全戰略研究院工作。南韓國家安全戰略研究院是國家情報院旗下研究機構，主要對北韓的外交、安全政策進行研究。太永浩有望在開展研究活動的同時，進行公開演講、接觸脫北者團體。
太永浩此次與記者座談是繼1997年北韓勞動黨前中央書記黃長燁之後，時隔今20年北韓高官在南韓公開接觸媒體。1051227
(中央社)
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