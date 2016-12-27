巡察台北市 監委關心世大運籌備
監察委員高鳳仙、陳小紅及包宗和今天巡察台北市，除拜會市長柯文哲外，也了解2017台北世界大學運動會目前籌備狀況。
監察院指出，監委上午先至世大運林口選手村，實地瞭解建物結構工程現狀、場館整建期程、防恐與疏散路線、醫療資源及選手村食材供應等區域規劃，並聽取「林口國宅暨2017世大運選手村新建統包工程」專題報告。
監委下午赴市府巡察並聽取施政簡報。由柯文哲率市府團隊，簡報市政概況、財政收支狀況、社會整合照顧服務計畫、台北世界大學運動會籌備狀況、內湖科技園區塞車困境、健全都市發展工程計畫執行情形及大巨蛋建物結構工程狀況等議題。
高鳳仙除慰問市府籌備世大運人員辛勞外，建議市府就觀眾寄宿品質、選手村建築執照及賽事活動相關進行等議題，預先作好研議與因應措施，與相關機關持續同心協力，期勉運動會成功舉行。另就台北表演藝術中心現況、內湖科技園區交通紓緩及老人安養機構情形等議題，建議市府繼續努力，作更好研議安排。
陳小紅及包宗和另就世大運開閉幕、維安、當地交通動線規劃、接待志工服務及各國參賽選手住宿規劃等事項，提醒市府妥善處理各項環節，以維護賽事進行及周邊安全；此外，就2050市政願景、世大運經濟效益、智慧城市發展、創新創業情形、長照2.0政策研處及大巨蛋目前建物結構工程等議題垂詢。1051227
(中央社)
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