松本潤驚傳劈腿 可憐井上真央被瞞4年

松本潤、井上真央愛情長跑超過十年。(取自日網)

松本潤被爆劈腿井上真央。(取自日網)

傑尼斯男團「嵐」成員松本潤，因為演出日版《流星花園》與女主角井上真央傳緋聞，雖然兩人從未認戀情，但不時傳出兩人好事將近的消息。只是日本八卦雜誌《週刊文春》就驚爆松本潤早在4年前背著女友劈腿，腳踏兩條船，傳出小三是某位艷星。

松本潤與井上真央愛情長跑超過十年，日前卻爆出松本潤劈腿已長達4年，又稱松本潤2012年在歌舞伎演員中村勘三郎喪禮上認識20多歲的小三，雖然交往過程一度鬧分手，但都被松本潤安撫成功，女方還被逮到一個月去松本潤住處3次。

不過松本潤在平安夜當天被追問劈腿傳聞時，就否認到底，表示完全不認識女方，要記者有問題就去問經紀公司。早前更傳出傑尼斯公司極力反對松本潤、井上真央結婚，就怕正值事業巔峰的松本潤，會因為結婚流失粉絲。

(中時電子報)