日本第一天丼「金子半之助」台中店開幕祭出限量半價優惠
日本第一天丼「金子半之助」自去年11月到台灣拓店後，迄今無論是微風店、三井OUTLET店仍天天吸引饕客排隊爭食，台中店即將在12月28日在新光三越台中店開幕，也破天荒祭出每日前100碗天丼半價優惠的好康，勢必再掀中部食客排隊風潮。
金子半之助號稱是日本第一天丼，2010年在東京中心日本橋開設本店後，旋即以豪邁又超值的天丼料理引起全日本關注，2010年由香繼光集團旗下金御賞公司引進台灣，無論是立於微風台北車店以及林口三井OUTLET店都是主題餐廳或美食街的店王，人氣歷久不衰、迄今還在排隊。
最近新光三越台中店美食樓層大改裝，「金子半之助」也將進駐開設旗艦店，該店12月28日正式開幕，同樣只賣三種丼飯，卻一連3天（28至30日）端出每天前一百碗天丼半價的優惠，勢將再引發排隊潮。
金御賞公司總經理潘麗君指出，天丼就是指天婦羅蓋飯或炸蝦蓋飯，為慶典時刻才有機會品嚐到的庶民料理，金子半之助的天丼則是日本一心料理協會會長金子半之助先生秘方，其孫子金子真也將其發揚光大，招牌丼飯「江戶前天丼」運用穴子魚、大蝦、貝柱、花枝等豪華、豐富的海鮮食材搭配獨家烹飪技藝，以超高CP值風靡全日本。
(中時)
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