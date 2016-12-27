立委的祝壽方式 很另類

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立委鍾佳濱（手持手機者）的母親生日，現場視訊方式祝賀母親生日快樂！其他同黨籍委員也向鍾媽媽祝壽。(鄧博仁攝）

立法院27日就今年國營事業預算案表決，預計有國民黨不同意撤案的273案加上65件主決議案，共338案，因此連夜審查。正巧立委鍾佳濱（手持手機者）的母親生日，鍾不能回家陪媽媽過生日，因此以現場視訊方式祝賀母親生日快樂！其他同黨籍委員聽聞後，立刻過來向鍾媽媽祝壽問候。

(中時)