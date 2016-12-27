三信家商師生義賣蛋糕 捐款助罕病病友

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三信家商師生義賣做公益。（三信家商提供）

校長吳澤民帶頭響應師生的公益活動。（三信家商提供）

歲末年初之際，三信家商為罕見疾病病友舉辦一場公益活動，餐飲管理科學生貢獻所學，製作糕點、咖啡飲品義賣，全校師生樂捐發票及款項，幫助病友們度過一個溫暖的冬天。

校長吳澤民表示，學校除了培養學生專業的技能外，更重視學生品格與道德的養成，透過義賣的活動，讓學生從生活中體驗助人奉獻的精神。

義賣活動當天，參與義賣的學生戴著聖誕帽、穿著拉拉熊、熊本熊大型布偶裝，利用下課時間到教室、辦公室募集發票及推銷義賣，除了做好事，更能分享餐管科校隊精心調製的香醇咖啡與美味糕點。

在校園中，學生們爭相與布偶合照，更踴躍的捐出發票、購買義賣點心，整個校園洋溢著溫馨的氛圍。最後在校長、主任、老師們的帶領下，到校門口邀請市民一同為罕見疾病病友獻出愛心。美容科學生妝扮成走秀的模特兒，也來助陣，更是吸引路過民眾並紛紛共襄善舉。

(中時)