澎湖公車擬罷工 縣府協調民間軍方支援

我要評比

澎湖車船處企業工會通過罷工投票，澎湖縣政府今晚也採取緊急應變作為，除一一徵詢駕駛員是否上班外，人力不足部分將請遊覽車、國軍或民間支援，以學生專車為優先，讓島內公車不斷線。

澎湖縣政府對於車船處企業工會所提的契約駕駛薪資調整比照契約技工、加發年終獎金、離島加給、子女生育、教育、喪葬等補助，及提高車輛第3人責任險由新台幣180萬元提高至300萬元等訴求，將立即向勞動部請示。

澎湖縣政府發言人蘇文章指出，澎湖車船處是擔任全澎湖的交通運輸，且民眾大都是就醫或消費時搭乘使用，一旦停駛將造成重大利益危害，不得不慎，但尊重工會的決定。

蘇文章表示，縣府車船處將漏夜一一徵詢所有駕駛出勤之意願，至於人力不足部分，將協調遊覽車、或國軍、民間人士等協助支援，並以學生專車為優先、熱門路線次之，對於因罷工對民眾搭車造成不便，還請民眾體諒。1051227

(中央社)