訪珍珠港 安倍：盼對和解傳達強烈訊息
日本首相安倍晉三今天造訪夏威夷數個紀念地點，明天則將前往日軍1941年偷襲的珍珠港。安倍此行意在凸顯日本與美國之間堅強的盟友關係。
安倍幕僚本月表示，安倍未計畫對1941年這場攻擊致歉，但會撫慰陣亡者的亡靈。
安倍在檀香山夏威夷會議中心（Hawaii Convention Center）透過口譯說：「我很期待就和解的價值傳達強烈訊息，我們也將誠摯為陣亡者的亡靈祈禱。」
安倍稱美日關係是「希望聯盟」，並說可怕的戰爭不應重演。
中國大陸政府不斷呼籲日本，對二戰及日本侵略大陸表達更大的懺悔。大陸外交部發言人華春瑩表示，安倍若希望藉此行完全地清算二戰歷史，只是「一廂情願」。
她告訴記者：「不管怎麼做姿態，不管怎麼作秀，只有真誠的反思才是實現和解的鑰匙。」（譯者：中央社蔡佳伶）1051227
(中央社)
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