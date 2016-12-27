惡有惡報！余秉諺先裸奔後遭土埋
余秉諺在民視8點檔《春花望露》飾演最大反派「王光明」，日前才惡有惡報在松山機場前被罰裸奔，這次還困在砂石裡！余秉諺笑說為了這場戲，他14號的大腳要塞進9號的雨鞋裡，腳都只能用折的，讓他想起剛當模特兒的時光，鞋子都不是自己的號碼，回想起來特別有感覺。
余秉諺說，本來劇組打算讓砂石直接落在他身上營造危機感，後來考量安全所以只讓砂石車在旁邊慢慢灑，結果速度之慢連導演都忍不住下去幫忙鏟砂，還因此扭到腰，讓他覺得很不好意思。
他今年耶誕節賺到一天假，在家陪老婆過節，他透露夫妻倆還有耶誕節「制服」，每年過節都一定穿同一件毛衣，看照片時都有紀錄回憶的特別感覺。他規劃等手頭工作告一段落後，就要帶老婆度蜜月，把一年的辛苦好好釋放，儲存好體力之後再回台灣拚做人，現在也抓緊時間健身，努力把身材維持在最好的狀態。
《春花望露》開播至今超過200集，收視率常年保持領先，最近更加入新血廖家儀，劇情越來越精采。網友最近還把余秉諺和陳謙文搞笑配對，笑稱「王光明」是愛不到「李有土」，所以一怒之下才把他身邊的女人都搶走。余秉諺笑說，其實他每拍一檔戲，都會被熱情網友把他跟男生配在一起，自己在同性市場可是蠻吃得開，模特兒時期拍過男性雜誌，還成為當年銷售冠軍，獲得雜誌社頒獎；還曾有朋友告訴他「有男生說跟你上過床」，讓他覺得這些謠言真是太有趣了。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。