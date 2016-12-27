惡有惡報！余秉諺先裸奔後遭土埋

余秉諺飾演的「王光明」惡有惡報遭土埋。（民視）

余秉諺飾演的「王光明」惡有惡報遭土埋。（民視）

余秉諺飾演的「王光明」惡有惡報遭土埋。（民視）

余秉諺在民視8點檔《春花望露》飾演最大反派「王光明」，日前才惡有惡報在松山機場前被罰裸奔，這次還困在砂石裡！余秉諺笑說為了這場戲，他14號的大腳要塞進9號的雨鞋裡，腳都只能用折的，讓他想起剛當模特兒的時光，鞋子都不是自己的號碼，回想起來特別有感覺。

余秉諺說，本來劇組打算讓砂石直接落在他身上營造危機感，後來考量安全所以只讓砂石車在旁邊慢慢灑，結果速度之慢連導演都忍不住下去幫忙鏟砂，還因此扭到腰，讓他覺得很不好意思。

他今年耶誕節賺到一天假，在家陪老婆過節，他透露夫妻倆還有耶誕節「制服」，每年過節都一定穿同一件毛衣，看照片時都有紀錄回憶的特別感覺。他規劃等手頭工作告一段落後，就要帶老婆度蜜月，把一年的辛苦好好釋放，儲存好體力之後再回台灣拚做人，現在也抓緊時間健身，努力把身材維持在最好的狀態。

《春花望露》開播至今超過200集，收視率常年保持領先，最近更加入新血廖家儀，劇情越來越精采。網友最近還把余秉諺和陳謙文搞笑配對，笑稱「王光明」是愛不到「李有土」，所以一怒之下才把他身邊的女人都搶走。余秉諺笑說，其實他每拍一檔戲，都會被熱情網友把他跟男生配在一起，自己在同性市場可是蠻吃得開，模特兒時期拍過男性雜誌，還成為當年銷售冠軍，獲得雜誌社頒獎；還曾有朋友告訴他「有男生說跟你上過床」，讓他覺得這些謠言真是太有趣了。

(中時)