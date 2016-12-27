台日高中棒球菁英對抗賽 冠軍戰大阪對平鎮

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MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽，今晚冠軍戰大阪對平鎮，2局下平鎮黃子軒在2壘刺殺大阪保板大河後，再傳2壘欲造成雙殺。(黃國峰攝)

平鎮派出投手朱益生先發。（黃國峰攝）

MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽，今晚冠軍戰大阪對平鎮，2局下平鎮黃子軒在2壘刺殺大阪保板大河後，再傳2壘欲造成雙殺。

(中時)