高雄市議會編列預算 提升議事透明度
高雄市議會積極推動人事與經費的瘦身，106年更編列提升議事透明度及議員問政品質的突破性預算，新增隨選視訊規劃及法規預算專案研究等業務，議長康裕成期盼社會支持促進議會向前進步的預算。
為提升議事透明度，議會積極研議建置「隨選視訊」系統，提供市民收看議會問政更便捷的管道與方式，總經費約需1千萬元，106年編列先期規劃費50萬元，未來編列預算完成建置。
同時，因應問政需求及提升預算審查品質，在議員建議下，106年新增法規專案預算研究費200萬元，將提供研究成果做為議員問政參考。
另外，因105年刪除員工大會加勤費，為解決員工大會期間加班的實際需求及順利推動議事，議會以撙節臨時會預算支應員工加班費，解決燃眉之急，但106年則回歸制度，經行政院核准同意，106年新增員工加班費1277萬3000元並覈實支出。
包括「隨選視訊」系統、法規專案預算研究及新增員工加班費等新增預算，三項預算總計1527萬3000元，但106年總預算僅比105年略增46萬元，足證議會早已先行檢討刪除1481萬元其他預算。
議會106年度預算雖小增46萬2000元，卻讓外界產生以偏概全的誤解，康裕成嚴正指出，預算多寡或能呈現局部的改革工程，但議事透明與議事效率並非用數字可以量化，也非朝夕可以完成。
康裕成強調，改革與預算的投入未必衝突，刪減預算不應是改革的全貌，促進議會向前進步的預算，也應獲得社會的支持，議會改革與精進的腳步不會停止，未來，除將持續撙節預算，更要推動突破性業務，建立令人「耳目一新」的議會新形象。
(中時)
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