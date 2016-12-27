遼寧破販毒集團 繳獲喪屍藥230公斤
大陸遼寧省阜新市公安局27日說，該局搗毀一個特大跨省制販毒團夥，繳獲新型毒品甲凱西酮230公斤，俗稱「喪屍藥」。
中新網27日報導，甲凱西酮是一種致幻性很強的新型毒品，可引發吸毒者焦慮、痙攣、妄想和血液迴圈等問題，嚴重者可導致死亡。因海外發生過數起吸毒者「啃臉」事件，也被稱為「喪屍藥」，其危害程度不亞於海洛因等傳統毒品。
阜新警方表示，阜新警方在今年11月偵辦一起毒品案件時，發現謝姓與沈姓嫌疑人在網路上交流製毒資訊，警方立即成立專案組，調查此事。
經查，謝嫌提供技術和資金，由沈嫌在網路上購買製毒原料，透過物流方式運輸，利用一處廠房作為掩護制毒，然後聯繫下線銷往山東等地。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。