遼寧破販毒集團 繳獲喪屍藥230公斤

大陸遼寧省阜新市公安局27日說，該局搗毀一個特大跨省制販毒團夥，繳獲新型毒品甲凱西酮230公斤，俗稱「喪屍藥」。

中新網27日報導，甲凱西酮是一種致幻性很強的新型毒品，可引發吸毒者焦慮、痙攣、妄想和血液迴圈等問題，嚴重者可導致死亡。因海外發生過數起吸毒者「啃臉」事件，也被稱為「喪屍藥」，其危害程度不亞於海洛因等傳統毒品。

阜新警方表示，阜新警方在今年11月偵辦一起毒品案件時，發現謝姓與沈姓嫌疑人在網路上交流製毒資訊，警方立即成立專案組，調查此事。

經查，謝嫌提供技術和資金，由沈嫌在網路上購買製毒原料，透過物流方式運輸，利用一處廠房作為掩護制毒，然後聯繫下線銷往山東等地。

(旺報)