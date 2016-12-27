寒冬送暖 青山國小師生募鞋送獨老、學童

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新北市立青山國中小學募集150個鞋盒，經家長與學生DIY製作耶誕禮盒，附上卡片、文具及保暖衣物分送給汐止家扶中心弱勢學童及獨居長輩。（新北市立青山國民中小學提供）

新北市立青山國中小學日前募集150個鞋盒，經家長與學生DIY製作耶誕禮盒，附上卡片、文具及保暖衣物分送給汐止家扶中心弱勢學童及獨居長輩。（新北市立青山國民中小學提供）

新北市立青山國民中小學日前募集了150個鞋盒，裝有文具、書籍、保暖用品等禮物，趁耶誕節期間分送給汐止區的銀髮族長輩及弱勢學童，師生無私愛心猶如寒冬中的一把火，帶給社會角落無盡溫暖。

汐止青山國民中小學自去年起開始舉辦耶誕送暖活動，校長王如杏指出，去年共募集70個鞋盒，送給家扶中心弱勢學童；今年活動擴大舉辦，共募集150個鞋盒將送給汐止家扶中心弱勢學童及華山基金會天使站，落實青山學子樂在行善的精神。

(中時)