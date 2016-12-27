板橋重慶路點交房屋縱火案 新北地院將擇期強制執行
新北地院民事執行處人員27日上午9時30分前往新北市板橋區重慶路執行不動產強制點交程序，卻意外引發陳姓屋主縱火事件，新北地院也在晚間發出新聞稿，表示強制執行事件仍將依法擇期進行。
新北地院指出，民事執行處103年度司執字第102983號強制執行事件，係第一順位抵押權人臺灣銀行聲請對債務人陳男位在板橋區重慶路之不動產強制執行，雖然債務人多次表示存在租賃關係並聲明異議但遭駁回。
新北地院說明，債務人陳男雖對裁定聲明異議，並於12月26日下午由第三人陳男向承辦書記官詢問12月27日是否仍強制執行，但書記官則表示並未收到停止執行之文書，因此27日強制執行完全合法。
新北地院強調，因本案未有停止執行等裁定，雖然過程引發縱火事件，但強制執行事件仍將依法擇期進行。
(中時)
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