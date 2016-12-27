宣傳挨批態度傲慢 金裕貞「壓力性休克」送醫
17歲南韓女星金裕貞因主演《雲畫的月光》人氣激增，但日前出席新片《因為愛》映後見面會時，卻因在台上站三七步、玩手指，挨轟態度散漫，沒想到今卻傳出她壓力過大昏倒送醫。
金裕貞近期忙著宣傳電影《因為愛》，22日才因過勞加上重感冒被送往急診室，今又驚傳再次病倒的消息，經紀公司表示，金裕貞26日在活動結束後突然暈倒，被診斷出是壓力性休克，目前人留在醫院觀察，而金裕貞之後的電影宣傳和年末頒獎典禮行程，都必須再視狀況調整。事實上，自結束《雲畫的月光》拍攝後，金裕貞便不斷投入新工作，加上態度爭議後，飽受不少批評、背負極大壓力，才讓她身體狀況吃不消，令粉絲心疼不已，喊話要她好好休息。
(中時電子報)
關鍵字：金裕貞
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