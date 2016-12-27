放大字體遊戲包 弘光學子創意獲獎
弘光科大學生設計「銀髮益智組合包─包青添」，參加2016年全國技專校院老人福祉產品服務創新設計競賽，獲得福祉產品組第1名，放大字體遊戲包貼心長者，學生開心的說，「將再進行修正，說不定可以上市！」
「銀髮益智組合包─包青添」遊戲包由12名同學共同製作，把市面上常見的益智遊戲，包括井字遊戲、記憶遊戲、速讀、擲球等逾十種遊戲結合再一起，進行改良，變成「放大版」，同時使用EVA材質，製作無毒、輕便、安全的遊戲包。「銀髮族行動美容車」也獲得服務創新組第3名。
「把課本上的理論變實務很難，但是我們做到了！」老人福利與事業系大四學生十分開心，指導老師、助理教授余靜佳表示，學生放大遊戲字體的貼心設計，及到社區請長輩體驗的用心，獲得評審肯定。
組員徐珮慈說，把書本上的理論，化做行為很困難，「但是我們做到了」；組員陳映辰則說，遊戲包製作完成後，帶著自製的遊戲包到社區，讓長輩們試用體驗，總共進行9次，真正走入社區發想，確實不容易，「讀書不是死的，要了解長輩需要的是什麼東西。」
(中時)
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