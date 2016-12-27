柯文哲客串魏德聖電影 盼觀眾支持國片

台北市長柯文哲在導演魏德聖的新片「52Hz, I love you」中客串一角，他今天出席電影特映會，觀賞自己在電影中的表現，他也向台灣觀眾喊話，希望大家一起進電影院支持國片。

導演魏德聖執導的音樂喜劇片「52Hz, I love you」今天在台北信義威秀舉行特別放映會，台北市長柯文哲、台北市文化局局長鍾永豐、導演魏德聖、演員安乙蕎都出席向現場觀眾致意。

電影中除將台北市營造成傳遞幸福的浪漫城市外，也特邀柯文哲獻出電影處女秀，客串演出證婚人一角。柯文哲說，「對於國片，台北市政府一定會給予最大的支持，也歡迎其他導演以台北市為拍攝背景。」

柯文哲今天也將親自驗收自己在電影中的表現，他笑說，「很想看看自己在大銀幕上長什麼樣。」同時也呼籲台灣觀眾一起進電影院支持國片、一起支持魏德聖導演。

魏德聖則表示，電影很難得以台北市為背景，希望電影有拍攝出不一樣的台北，他認為，這個城市不應該只有理想，也要有愛情，兩者互相交映才是最和諧的生活。

魏德聖的前作「海角七號」中，一開場就是男主角范逸臣用髒話咒罵台北，讓人揣測魏導是否怨恨台北。魏德聖今天解釋，「我其實沒有氣台北，是氣年輕時在台北的自己不爭氣。」

「52Hz, I love you」將搶攻賀歲檔期，於1月26日在台上映。1051227

(中央社)