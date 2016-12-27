陸中小學生忙補習 市場規模4兆

我要評比

中國大陸中小學課外補習市場龐大，參與補習的學生人數超過1.37億人，整體市場規模超過人民幣8000億元（約新台幣4兆元）。

一名上海的小學老師曾告訴中央社記者，大陸現代都市的家長很焦慮，家長有錢了，會焦慮要讓孩子學些什麼。

新華社報導，中國教育學會今天發布一份有關大陸輔導教育行業現況的調查報告，當中指出，2016年這個行業的市場規模超過8000億元，參加學生規模超過1.37億人次，輔導機構教師規模700萬至850萬人。

目前大陸中小學階段在校生總數在1.8億至2億人左右。

這份報告說，大陸補習業的普遍問題是，補習教師水準參差不齊。

受訪的補習班教師中，83.9%有大學學歷，有將近4成沒有就讀過師範類或教育相關專業，僅15.9%為學校的在職教師，69.7%是專職的補習班教師。

不過，許多業者都會標榜師資是學校教師，以贏得家長對教學品質的信任。1051227

(中央社)