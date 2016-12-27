台北農產：調整使用費將嚴重衝擊營運

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台北農產公司今晚指出，台北市議會財建小組今天擬決議調高北農拍賣場、停車場及冷藏庫使用費率各為15%，並將租約改為半年一續，此舉將造成北農營運嚴重衝擊。

北農指出，106年度營業預算經臨時董事會審議通過，各項事業計畫及指標，均依原「批發市場委託經營行政契約」第7條規定，以月繳交批發交易場地、停車場場地及冷藏庫設施使用費各收入總額10%規定。

若驟然調整費率，各項經營目標值的擬訂、執行恐怕難以達標。

北農表示，簽訂委託約以來均以10%收取使用費近40年，大幅調整費率到15%，將影響營運及股東權益。1051227

(中央社)