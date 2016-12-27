北台灣獨家！ Global Mall桃園A8展出300公分鋼鐵金剛

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郭家崴／台北報導

好萊塢新片《變形金剛5》預計明年6月上映，Global Mall桃園A8趁新片上映前，從即日起至明年2月28日與駙宥實業有限公司合作，在Global Mall桃園A8一樓大門口展出300公分的鋼鐵金剛，搶到北台灣獨家！

活動期間凡於Global Mall桃園A8粉絲專頁與鋼鐵金剛拍照打卡上傳並tag三位好友，可獲VIYA’S貴賓專屬體驗價500元或UT美白喚顏護理1次（原價1800元），並可獲得臉書抽獎機會。

Global Mall桃園A8開幕至今已滿一周年，與機場捷運線共構大樓，結合福容飯店及兩棟現代住宅，商場2樓並有空橋連結長庚醫院進而串起當地生活圈，是林口與龜山附近住戶休閒、逛街好去處。

(中時)