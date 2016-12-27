北台灣獨家！ Global Mall桃園A8展出300公分鋼鐵金剛
郭家崴／台北報導
好萊塢新片《變形金剛5》預計明年6月上映，Global Mall桃園A8趁新片上映前，從即日起至明年2月28日與駙宥實業有限公司合作，在Global Mall桃園A8一樓大門口展出300公分的鋼鐵金剛，搶到北台灣獨家！
活動期間凡於Global Mall桃園A8粉絲專頁與鋼鐵金剛拍照打卡上傳並tag三位好友，可獲VIYA’S貴賓專屬體驗價500元或UT美白喚顏護理1次（原價1800元），並可獲得臉書抽獎機會。
Global Mall桃園A8開幕至今已滿一周年，與機場捷運線共構大樓，結合福容飯店及兩棟現代住宅，商場2樓並有空橋連結長庚醫院進而串起當地生活圈，是林口與龜山附近住戶休閒、逛街好去處。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。