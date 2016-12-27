柏林恐攻嫌犯跨國逃竄 申根區再遭質疑

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德國柏林卡車恐怖攻擊的主嫌艾姆里在義大利遭擊斃，且可能曾在法國中轉，法國極右派和右派政治人物指責申根區開放人員自由流動，像個「漏勺」，是「徹底的安全災難」。

極端份子艾姆里（Anis Amri）涉嫌於19日以卡車衝撞柏林耶誕市集，造成12人死亡，逃逸數日後，23日在義大利米蘭遭警方擊斃。

法國政府在案發當晚立刻加強邊境管制，但警方事後在艾姆里身上發現一張火車票，加上法國火車站的監視錄影帶，推測艾姆里是經法國前往米蘭，這意味他至少通過法國邊界兩次，全然未遭攔阻。

歐洲近年承受難民潮和數起重大恐怖攻擊，法國極右派民族陣線（FN）主席瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）早就把矛頭指向允許人員自由流動的申根公約，主張法國退出申根區。

艾姆里遭擊斃後，瑪琳．雷朋再度指責說，法國竟事後才知道「這名攜帶武器的危險份子可能曾在自家亂逛」，這件事凸顯申根區徹底的安全災難。

右派共和黨籍（LR）國會議員齊歐堤（Eric Ciotti）也推文表示，「沒有外部邊境管制的歐洲像個漏勺已經太久了，歐洲必須重新武裝！」

申根公約於1995年生效，開放人員、服務和貨物自由流動，邊境管制和海關形同虛設，現有26個成員國，包括歐盟28國中的22個成員國，再加上冰島、挪威、瑞士、列支敦斯登等4個非歐盟成員國。

雖然在重大安全或秩序風險的條件下，成員國可暫時恢復邊境管制，但極右派和右派政治人物要求的是恢復「系統性」管制，這涉及修訂申根公約，並將加重法國警力已非常沈重的負擔，且恢復管制所耗費的時間和人力成本，很可能造成物價上漲，實施起來並非易事。1051227

(中央社)