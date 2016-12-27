禽流感擴散 德荷撲殺數萬禽鳥
歐洲禽流感H5N8疫情持續擴散，特別是在德國與荷蘭一帶多個農場發現蹤跡，當局撲殺超過8萬隻家禽，並全面嚴密監控，防堵疫情持續擴散。
德國農業部昨天發出聲明指出，下薩克森邦（Lower Saxony）2座農場發現H5N8禽流感疫情，當局已經要求撲殺兩地超過2萬2000隻火雞。
德國之聲（DW）引述農業部長麥爾（Christian Meyer）的話表示，目前仍不清楚流感疫情是如何傳入被嚴密監控、封閉的火雞飼養場，當局已經展開調查，防堵疫情擴散。
德國之外，荷蘭也傳出禽流感疫情。位於荷蘭南部的祖特爾烏德（Zoeterwoude）2處農場也發現家禽感染病例，超過5萬8500隻家禽遭到撲殺。荷蘭RTL廣播電台指出，這2處農場相隔僅3公里。
為確保疫情不再擴散，荷蘭經濟事務國務秘書范達姆（Martijn van Dam）下達禁令，禁止疫情爆發農場周邊半徑10公里內的所有養殖場內的家禽、雞蛋、糞便等運出該地區。
過去數個月，禽流感疫情在歐洲與亞洲持續蔓延，10月以來，歐洲共有13個國家通報發現禽流感疫情。南韓還因為禽流感疫情嚴峻，導致雞蛋短缺價格飆漲。
世界衛生組織（WHO）初步評估，目前在歐亞蔓延的禽流感疫情應不至於傳染到人體，但仍密切監控。1051227
(中央社)
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