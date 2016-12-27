男戴口罩搶郵局失敗 逃逸前開槍射牆洩忿

虎尾鎮安慶郵局遭搶，歹徒並未得手，離去前朝牆壁開了1槍洩忿。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮安慶郵局27日下午2點許發生搶案，1名戴著帽子與口罩的男子持槍對櫃台行員大喊「把錢拿出來」，行員立即躲到櫃台下並按下警鈴，歹徒見無法得逞，朝櫃台後方監視器開了1槍後逃逸，過程不到3分鐘，全案由警方循線追緝中。

今天下午2點50分，1名男子走進安慶郵局，持槍向櫃台翁姓員工大喊「把錢拿出來」，翁姓行員見狀，馬上蹲下躲藏在櫃台下並按下警鈴，一時間警鈴聲大作，搶匪見櫃台無法進入、旁邊的鐵門也上鎖，氣憤的朝櫃台內的監視器開了一槍後逃逸。

1輛警車剛好在附近巡邏，獲報1分鐘內即趕往現場，但已不見搶匪行蹤，翁姓行員向警方表示搶匪頭部包得緊緊的，根本看不清楚長相，只知道身材高瘦，幸好當時沒有民眾在場，否則可能危及無辜。

辦案人員表示，郵局櫃台上方以強化玻璃封閉，僅在下方留著1處狹小的開口，搶匪很難爬進去，加上當時警鈴大作，搶匪只好倉猝逃離。由於沒有財物與人員損失，郵局事後仍正常營運，直到下午5點才下班。

(中時)