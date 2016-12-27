男戴口罩搶郵局失敗 逃逸前開槍射牆洩忿
雲林縣虎尾鎮安慶郵局27日下午2點許發生搶案，1名戴著帽子與口罩的男子持槍對櫃台行員大喊「把錢拿出來」，行員立即躲到櫃台下並按下警鈴，歹徒見無法得逞，朝櫃台後方監視器開了1槍後逃逸，過程不到3分鐘，全案由警方循線追緝中。
今天下午2點50分，1名男子走進安慶郵局，持槍向櫃台翁姓員工大喊「把錢拿出來」，翁姓行員見狀，馬上蹲下躲藏在櫃台下並按下警鈴，一時間警鈴聲大作，搶匪見櫃台無法進入、旁邊的鐵門也上鎖，氣憤的朝櫃台內的監視器開了一槍後逃逸。
1輛警車剛好在附近巡邏，獲報1分鐘內即趕往現場，但已不見搶匪行蹤，翁姓行員向警方表示搶匪頭部包得緊緊的，根本看不清楚長相，只知道身材高瘦，幸好當時沒有民眾在場，否則可能危及無辜。
辦案人員表示，郵局櫃台上方以強化玻璃封閉，僅在下方留著1處狹小的開口，搶匪很難爬進去，加上當時警鈴大作，搶匪只好倉猝逃離。由於沒有財物與人員損失，郵局事後仍正常營運，直到下午5點才下班。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。