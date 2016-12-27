容器新制後遺症？批發蛋價上漲10％

近日批發蛋價從每台斤30元上漲至33元。(資料照片)

蛋包裝新制上路，農委會宣示將大力執法，今日稽查全台9縣市共41家業者，其中高達5成不合格，已要求期限內改善。另外，最近蛋價上漲1成，外界批評是新制造成物價浮動。農委會也駁斥，是氣候導致供應不順帶動漲勢。

防檢局表示，昨日稽查台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市等9縣市的蛋商、盤商或養禽場等，共計41場，符合規定者共20場，約5成，針對不合格者已由縣市政府開立限期改善通知單，要求要在3個月至6個月內完成改善，使用一次性容器裝載禽蛋。

農委會防檢局副局長施泰華指出，地方政府人員稽查時，發現台北市有一家業者找到對策，試圖走在法規模糊地帶，先用塑膠籃進貨後，再改紙盒分裝販售，但此舉仍屬違規事項。另有民眾擔心，若到市場買散裝蛋時，用塑膠袋裝回家，是否也違規。施泰華說，民眾用塑膠袋裝雞蛋回家不會遭罰，法規是針對銷售端的禽蛋包裝。

防檢局長黃㯖昌表示，未來希望每周都能稽查一次，第一優先還是先查中、大盤商，最能徹底改善違規情形，零售業者則列第二順位，目的是讓零售業回頭要求供應商改成用紙箱等一次性容次，尤其雙北市是禽蛋最大市場，所以能都查一遍的話，問題就解決了一半。

此外，近日批發蛋價從每台斤30元上漲至33元，外界質疑是禽蛋包裝新制造成市價波動。農委會表示，根據畜牧處分析，因為近日氣候變化，早晚溫差很大，造成禽場端供應不順，而且政府有給業者時間改善，所以蛋價異動與包裝新制無直接關係。

(中時)