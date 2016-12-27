立志中學「暖暖溫心享溫馨」 寒冬送暖歲末傳愛

寒冬送暖，立志中學已舉辦多年，成為學校的傳統活動之一。（立志中學提供）

寒冬送暖、歲末傳愛的活動在立志中學已舉辦多年，今年仍然與班聯會學生自治會合作，進行四項既有創意又溫馨的捐款活動，希望透過每一位立志師生的分享，發揮「人溺己溺，人飢己飢」的精神，讓立志中學經濟弱勢與身障學生在寒冬中感受到學校全體師生給予的暖意與鼓勵。

「暖暖溫心‧享溫馨」活動由慢飛天使立志中學綜合職能科學生暖場，接著立志陽光佳音團學生演唱耶誕歌曲，將現場氣氛帶動起來、熱鬧滾滾。

活動之一是與班聯會學生自治會合作，進行「創意撲滿選拔與點食成金～愛不找零」活動，請學生捐出一日午餐費用，以協助校內弱勢學生營養午餐補助或急難救助之用。

雖然12年國教公私立學費已齊一，然而還是有些學生無法繳交營養午餐費用，立志中學辦學宗旨是把每個學生都當成是自己的小孩，在每個學習過程，不論是生活、學業還是職涯，立志都為學生做了全方位的服務。

校長江澈表示，希望大家種下心中的愛苗、把撲滿豬公養大，併同教育局長的愛心豬公一起來幫助立志中學經濟弱勢的同學，讓他們能在嚴冬中感受人間處處有溫情。

江澈說：「立志中學仁愛基金已成立20多年，今年學校各單位依舊撥款投入基金來協助同學，只要同學有心、有志氣，終會出人頭地。」

立志中學董事長江潭則表示，立志中學每年的年終送暖活動都給師生們帶來一顆溫暖的心，讓學生們感受師長的關心，建立起更美好的未來，也希望未來同學們能把成就回饋給學弟妹」。

最後，在校長江澈帶領下，與現場來賓、師長一同將學生的傳福信投入郵筒之中，全場活動在溫暖感人氣氛中結束。

(中時)