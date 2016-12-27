逢甲「番薯哥」遭撞亡 妹妹是女籃國手彭詩晴
苗栗縣三義鄉九華山豐林休息站處附近發生一起廂型車與遊覽車對撞事故，造成一死一傷。其中不幸罹難的廂型車駕駛，竟是近年經營網購有成的「番薯哥」彭彥維。
「番薯哥」彭彥維今天上午外出買早餐，在離家僅幾公里的聯絡道路上與另台遊覽車對撞，導致車頭嚴重變形，彭彥維困在車內，消防員救出後已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。
根據中央社報導，「番薯哥」彭彥維年僅32歲，家族在九華山觀光區一代經營番薯片、芋頭片等零嘴小吃生意。「番薯哥」經常載貨到逢甲夜市販買，並研發各種不同口味，吸引許多民眾排隊購買。「逢甲蕃薯哥」近年來經營網路購物、宅配有成，臉書粉絲團上也經常PO文與網友互動，在網路上頗有名氣。
另外，彭彥維的妹妹是女籃國手彭詩晴，目前加盟WCBA中國女子籃球聯賽，效力於新疆天山女籃隊。彭爸表示原本全家預計下月要一起到大陸為女兒加油，難過到說不出話。
(集團連線報導)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。