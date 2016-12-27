逢甲「番薯哥」遭撞亡 妹妹是女籃國手彭詩晴

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「逢甲蕃薯哥」彭彥維近年來經營網路購物、宅配有成。(取自逢甲蕃薯哥官網)

苗栗縣三義鄉27日發生遊覽車與廂型車（圖）對撞事故，兩車駕駛1死1傷，死亡的廂型車駕駛年僅32歲，是逢甲夜市頗有名氣的「番薯哥」彭彥維，近年經營網購有成，卻不幸遇死劫。(中央社)

苗栗縣三義鄉九華山豐林休息站處附近發生一起廂型車與遊覽車對撞事故，造成一死一傷。其中不幸罹難的廂型車駕駛，竟是近年經營網購有成的「番薯哥」彭彥維。

「番薯哥」彭彥維今天上午外出買早餐，在離家僅幾公里的聯絡道路上與另台遊覽車對撞，導致車頭嚴重變形，彭彥維困在車內，消防員救出後已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

根據中央社報導，「番薯哥」彭彥維年僅32歲，家族在九華山觀光區一代經營番薯片、芋頭片等零嘴小吃生意。「番薯哥」經常載貨到逢甲夜市販買，並研發各種不同口味，吸引許多民眾排隊購買。「逢甲蕃薯哥」近年來經營網路購物、宅配有成，臉書粉絲團上也經常PO文與網友互動，在網路上頗有名氣。

另外，彭彥維的妹妹是女籃國手彭詩晴，目前加盟WCBA中國女子籃球聯賽，效力於新疆天山女籃隊。彭爸表示原本全家預計下月要一起到大陸為女兒加油，難過到說不出話。

(集團連線報導)