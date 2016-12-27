外籍漁工疑遭虐死 勞團赴農委會抗議
印尼漁工疑在台灣籍漁船上遭虐死，事件持續延燒，勞工團體今至農委會前召開記者會，要求漁業署取消境外聘僱，讓外籍漁工一體適用《勞基法》，也要嚴懲案發漁船失職人員，並以勞保死亡給付的標準，專案補償死亡漁工的遺眷。
印尼漁工蘇布里楊多(Supriyanto) 去年4月登上台灣籍漁船，同年8月25日就過世，由於他生前在船上疑似遭虐，外界質疑死因不單純。今天包括台灣移工聯盟、台灣國際勞工協會等團體皆到農委會反映意見。勞團表示，台灣遠洋漁業從業人員有9成都是外籍漁工，當中又包含「境內聘僱」、「境外聘僱」，境外聘僱者不適用《勞基法》，在缺乏法規保障下，勞動條件、薪資保障等，都面臨雇主剝削。
勞團要求，漁業署應取消境外聘僱，讓外籍漁工的勞動條件一致化，全面一體適用《勞基法》，並追究蘇布里楊多一案中，行政機關的行政疏失，並嚴懲失職人員與漁船主，同時要求漁業署依照勞保的死亡給付，專案補償蘇布里楊多遺屬45個月的薪資。
人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧指出，台灣若連外籍漁工、東南亞移民都照顧不好，那麼更本沒資格談論新南向政策。
對此，漁業署副署長黃鴻燕表示，遠洋漁船都在海外作業，有在當地聘僱漁工的需求，難以統一在境內聘僱，會透過勞動定型化契約盡量拉齊境內、外聘僱的勞動條件。
黃鴻燕說，漁業署人員在本案處理上都有依法行政，事發後也針對船方遲於通報此事，對船主開罰15萬元，並收回船長的漁船船員手冊5個月，關於蘇布里楊多的死因等涉及刑事責任的問題，還有待檢察官調查，至於勞團要求專案補償，則因缺乏法源依據，漁業署無法撥發此筆預算。
(中時)
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