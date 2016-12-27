APP曬步恐洩密 大陸軍方提防第三隻眼

大陸福建省軍區海防某旅船隊一名幹部在訓練結束後，滿懷成就感地在朋友圈裡「曬步」，展示訓練成果。但教導員祁嬋軍無意看到這張圖片，圖中顯示營區周邊的地名、地標等，這讓祁嬋軍不禁緊張了起來，擔心洩密，趕緊讓這名幹部刪除了有關朋友圈動態。

《中國國防報》報導，此事引起旅機關的關注。該旅保衛科專門組織針對官兵使用社交工具的調查，發現43%的官兵都曾在微信運動、悅跑圈等軟體裡「曬」過運動軌跡、資訊，還有人會互相比較成績。

報導稱，如果一名軍人長期在網上「曬步」，那麼只要將其分享的位置資訊或活動範圍進行比對，便可得出所處位置的基本情況，甚至將部隊駐地及重要敏感部位暴露。

軍方基於亡羊補牢，以「警惕計步軟體背後的眼睛」為題，組織官兵展開討論活動，灌輸官兵正確的網路觀念，提醒官兵預防被「第三隻眼」（遠端監控），避免洩露國家機密。

(旺報)