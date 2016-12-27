排豬糞汙老梅溪 百峰畜牧場確定停養

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環保局昨天正式對百峰畜牧場做出停養處分，限期半年內出清豬隻，否則將訴諸檢調偵辦。（李其樺攝）

居民提供影片指控，百峰畜牧場遭勒令停養期間，仍繼續排放豬糞汙染老梅溪。（李其樺翻攝）

石門百峰畜牧場今年9月被環保局查獲偷埋暗管排放汙水，當場勒令停養，日前有民眾指控，期間業者繼續將豬糞排進老梅溪，行徑囂張；新北市府環保局回應，昨天已正式對業者發出停養處分，限期半年內完成豬隻出清，否則將依法判處3年以上有期徒刑，併科500萬元罰金。

(中時)