光復扮納粹有介紹詞駁冤屈？直播片打臉！

光復中學一名女老師上傳疑似介紹詞的照片。（圖截自臉書）

圖為此次也扮演納粹的班級，在影片約31分時進場。（圖截自臉書直播影片）

圖為此次釀出風波的班級，在約50分47秒時進場。（圖截自臉書直播影片）

光復中學變裝遊行扮演納粹一事至今仍未平息，今（27）日臉書又流傳一張疑似該班介紹詞的照片，試圖扭轉誤會；然而在活動全程的影片中，卻發現這張介紹詞可能是造假的。

光復中學陳姓女老師今日上午在臉書公開一張疑似變裝遊行的介紹詞，內容除了「像希特勒敬禮，不然坦克壓過你們，把你們抓進毒煙室」，最後一段還增加了「希特勒確實存在過，納粹也確實做了很可怕的行為，所以我們才要珍惜民主自由。」

該名老師表示，「這是原本的介紹詞，請告訴我哪裡有問題？」並指責記者斷章取義，將其他部分直接省略。她還說，昨天看到學生導師抱在一起哭，真的心疼。文末說：「光復，加油！」還要光復人用力分享。

然而，有民眾全程直播創意變裝遊行進場活動，進行到一半時可以發現，汽修科211班也是扮演「希特勒」，司儀介紹時說：「辦希特勒是為了提醒大家民主自由的可貴，珍惜現在，記取教訓。」

而此次鬧出風波的252班被放在最後作為壓軸，扮演主題是「納粹德國」。進場時司儀說：「希特勒來了，同學們趕快敬禮，不然要開坦克壓過你們，抓進毒煙室裡溺斃。由開啟世界大戰之歌的元首，率領以紀律為名，以忠誠為信念，卻無心慘入殘暴的黨協軍團。」

從全程直播影片可發現，司儀所念的介紹詞中，並沒有該名女老師所述的「民主自由」等字眼，反而是211班的介紹詞出現了類似句子，疑似事後才加以續寫內容。

(中時)