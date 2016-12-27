台中大遠百5周年生日慶 限時5折商品元旦開搶

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台中大遠百元旦限定開運禮年味十足，單筆消費滿2000元，送古早味甜點造型磁鐵。（業者提供）

台中大遠百成立滿5周年，明年1月1日至19日趁元旦假期開跑同步舉辦5周年生日慶，活動期間有5大狂歡優惠，包括「全館百貨服飾累計5000送500」、「八大銀行回饋」、「限時5折商品」、「樓面好禮贈獎」、「品牌送購物金」。

15大銀行則推出刷卡滿額禮，當日累計刷滿6000送200，若再搭配全館百貨服飾累計5000送500可享11%以上回饋；活動期間購物可享現金優惠外，還有機會在指定樓層獲得Dyson吹風機、Sony Playstation VR、雙人午茶券、電影票、按摩枕等好禮；首12日國際精品當日單櫃滿萬送300、數位3C當日單櫃滿萬送500；八大銀行獨家加碼當日刷卡滿萬送200、滿2萬5000送500、滿5萬送1300，萬元購物最高可享7.6%回饋。

此外，品牌大家電單筆滿萬送千、兼具時尚外觀與便利機能的小家電享7折起優惠，如：ASKO瑞典賽寧旗艦款不銹鋼洗碗機推薦價8萬9000元、VORNADO Gtech手持吸塵器原價1萬2500元、特價9999元，iRobot Roomba 860吸塵機器人原價3萬6000元、特價2萬4880元，可趁農曆年前為除舊布新預備。

冬季三大暢銷商品像是「抗寒服飾」、「保溫鍋具」、「機能冬被」推出5折起優惠價，如：膳魔師真空保溫壺2L原價3350元、特價2017元，STAUB 16cm燉煮鍋原價1萬1800元、特價3988元，BIG TRAIN 90%迷彩羽絨外套原價4680元、特價1580元，WEDGWOOD寢具Bi-Color簡約款四件床組+超細纖維印花毛毯原價2萬6760元、特價1萬2800元。

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(中時)