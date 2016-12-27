誘拐性侵咖啡店智障女員工 小黃運將遭判刑
56歲劉姓計程車司機結識北部某知名連鎖咖啡店消費患有中度智能障礙的女員工，竟在2014年間，7度誘拐她到飯店性侵，更辯稱不知女員工有智能障礙；新北地院認定女員工對性常識一知半解，連「口交」、「性交」都不知為何，今依乘機性交罪，判刑劉男3年6個月。
檢警調查，劉男在咖啡店結識女員工後，以45天到2個月頻率不等，開計程車載女員工上旅館，共性侵7次得逞。案件曝光後，劉男辯稱，未發現女員工有智能障礙，只覺得她講話邏輯有點異於常人，且女員工把他視為男友。
偵訊時，女員工表示口交就是「小朋友吃的口香糖」，且對性器官、性交等詞彙一知半解，經常答非所問；女員工經理也出面作證，女員工確實表達力、領悟力稍微遲緩。
女員工認定自己與劉男不是男女朋友，認為他有點「色色的」；新北院認定劉男利用女員工不懂拒絕，矯飾其犯行且犯後無悔意，判他3年6個月，可上訴。
(中時)
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