香奈兒漲價？2017最新價目表揭露

一線精品總在年初時悄悄調整售價，香奈兒美妝預計將有上百品項要調價，漲幅從0.89%到 5.67%，美妝達人Goris率先在網路上揭曉273個漲價項目，品牌最受矚目的年度新品N°5 L’EAU清新晨露淡香水50ml將從3900元，漲價至4000元，漲幅2.56%。品牌公關表示，香奈兒向來只溝通創意，價格部分不會特別溝通，也不清楚網上流傳的資訊來源。

(中時)