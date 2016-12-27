菲捕陸毒嫌 杜特蒂：如在場會親手斃掉
菲律賓總統杜特蒂提到日前被捕的6名毒嫌，包括3名中國大陸人時，咬牙切齒表示，如果他當時在場，會親手開槍斃掉他們。
杜特蒂今天到南甘鄰省（Camarines Sur）探視颱風「納坦」災民，他在致詞時再次提到對毒品的憎惡，他說，「上週在聖胡安市落網的那些人實在幸運，我當時不在馬尼拉，否則像這樣滿屋子毒品，我絕對親手開槍結束他們！」
YouTube網站President Duterte Videos頻道張貼了這段影片。
杜特蒂說，「這些毒品哪裏去？不就是賣給你們的子女嗎？」
菲律賓國家調查局探員於23日在大馬尼拉地區聖胡安市（San Juan）的2起掃毒行動中，逮捕3名大陸人以及3名菲律賓人，並在他們的座車及住家起出總計680公斤的安非他命。
3名大陸人分別是44歲的吳男、施男，以及48歲的陳男。
根據警方數據，從7月1日，也就是杜特蒂上任的第2天，到12月16日，計有2155名涉毒分子在掃毒行動中因拒捕而被執法人員擊斃。另有4萬2000多人被捕、超過98萬涉毒者自首。
此外，還有21名警員在掃毒行動中殉職，將近4000名疑似涉毒者被不明殺手私下處決。
雖然面對人權組織的抨擊，杜特蒂仍然重申，「掃毒戰爭會持續進行，直到最後1名毒販離開街頭、最後1名毒梟離開人世為止。」1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。