菲捕陸毒嫌 杜特蒂：如在場會親手斃掉

菲律賓總統杜特蒂提到日前被捕的6名毒嫌，包括3名中國大陸人時，咬牙切齒表示，如果他當時在場，會親手開槍斃掉他們。

杜特蒂今天到南甘鄰省（Camarines Sur）探視颱風「納坦」災民，他在致詞時再次提到對毒品的憎惡，他說，「上週在聖胡安市落網的那些人實在幸運，我當時不在馬尼拉，否則像這樣滿屋子毒品，我絕對親手開槍結束他們！」

YouTube網站President Duterte Videos頻道張貼了這段影片。

杜特蒂說，「這些毒品哪裏去？不就是賣給你們的子女嗎？」

菲律賓國家調查局探員於23日在大馬尼拉地區聖胡安市（San Juan）的2起掃毒行動中，逮捕3名大陸人以及3名菲律賓人，並在他們的座車及住家起出總計680公斤的安非他命。

3名大陸人分別是44歲的吳男、施男，以及48歲的陳男。

根據警方數據，從7月1日，也就是杜特蒂上任的第2天，到12月16日，計有2155名涉毒分子在掃毒行動中因拒捕而被執法人員擊斃。另有4萬2000多人被捕、超過98萬涉毒者自首。

此外，還有21名警員在掃毒行動中殉職，將近4000名疑似涉毒者被不明殺手私下處決。

雖然面對人權組織的抨擊，杜特蒂仍然重申，「掃毒戰爭會持續進行，直到最後1名毒販離開街頭、最後1名毒梟離開人世為止。」1051227

(中央社)