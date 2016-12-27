美去年軍售1.3兆元 台灣交貨量排第七

「紐約時報」報導，美國去年再度名列世界銷售軍火最多國家，金額約達400億美元（台幣近1.3兆元）。台灣由美國取得的軍備總額達14億美元（台幣454億元），是第七大客戶。

紐約時報（New York Times）引用國會研究處（CRS）的報告說，美國去年的軍火銷售額占世界一半，遙遙領先以150億美元排第二的法國。

根據這份報告，在2008至2011年間，台灣也名列美國軍備的第七大買家，總金額55億美元（台幣約1785億元）。

若依交貨金額來看，台灣在2012至2015年間由美國取得的軍備總額達45億美元（台幣約1460億元），排名第九；而2008至2015年間由美國取得的軍備金額則達75億美元（台幣約2434億元），排名第10。

美國去年軍售排行榜的前三大購買國家是卡達，175億美元；埃及，119億美元；和沙烏地阿拉伯，86億美元。台灣並未列入前十名，但在交貨的排行榜上以14億美元排名第七，排在台灣之前的是埃及、伊拉克、沙烏地阿拉伯、印度、阿爾及利亞和馬來西亞。

這項研究發現，儘管全球緊張關係和恐怖主義威脅幾乎沒有減弱的跡象，但全球武器交易的總額從2014年的890億美元減少到了2015年的約800億美元。發展中國家是最大買家，在2015年一共購買了650億美元的武器，但大大少於前一年的790億美元。

2015年，美國和法國的海外武器銷售額有所增長，其中美國增加約40億美元，法國則增加了90多億美元。

在全球武器市場佔主導地位的另一個國家俄羅斯的武器訂單額出現小幅下滑，從2014年的112億美元降至2015年的111億美元。這項研究發現，拉丁美洲國家，尤其是委內瑞拉成為俄羅斯推銷武器的一個重點。

中國的武器銷售額從2014年的逾30億美元，增加到了60億美元。1051227

(中央社)